Em peça, aliados de Jaime mandam recado a Gilvam sobre vice: ‘só vamos saber no dia 5’

Depois de fazer amaças, Gilvam conseguiu impor sua candidatura a vice, mas o cenário ainda poderá mudar

Por SELES NAFES

Uma peça de humor, apresentada pelo comediante Oziel Coutinho, tem sido usada por aliados de Jaime Nunes (PSD) para mandar um recado a Gilvam Borges. A ‘brincadeira séria’ deixa claro que há o risco dele não ser confirmado como vice na chapa do PSD, como foi anunciado por ele próprio na convenção do MDB, ontem (21).

A peça de 40 segundos está sendo bastante difundida em grupos de WhatsApp, e compartilhada intensamente por apoiadores de Jaime, que sofreu pesadas críticas após ter aceitado a indicação de Gilvam como candidato a vice governador.

No mesmo evento, o ‘dono’ do MDB, que tinha feito ameaças de rompimento com o empresário dois dias antes, apresentou Raíssa Furlan como candidata ao Senado alegando que tinha “cedido”. Em troca, aceitava “apoiar, ser o vice-governador do Jaime” (veja vídeo da convenção abaixo).

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), também discursou e explicou o objetivo da chapa. Contudo, a reação dos aliados foi imediata, ainda durante a convenção. O PTB e o Pros, por exemplo, anunciaram rompimento, mas depois voltaram atrás mesmo protestando contra a dupla indicação.

A avaliação é de que a entrada de Gilvam não ajuda no discurso de mudança que o próprio Jaime, que é o atual vice-governador do Estado, tem dificuldades para fixar na mente no eleitor.

Na peça, produzida profissionalmente, ao redor de uma mesa aparecem várias pessoas usando máscaras e reivindicando que querem ser o vice de Jaime. Um dos figurantes usa a máscara de Gilvam.

A gritaria é interrompida por Oziel que adverte: “a gente só vai saber é no dia 5 de agosto, lá na sede do Trem”, avisa ele, referindo-se à data da convenção do PSD, quando o partido oficializará a candidatura de Jaime. Até lá, resta saber se Gilvam se manterá em pé na chapa.