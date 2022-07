Em turnê pela Europa, Deize Pinheiro brilha em palco na Normandia

A artista está companhia de Finéias Neluty, músicos franceses e guianenses, mas faz hoje apresentação solo

Por SELES NAFES

A cantora e compositora amapaense Deize Pinheiro é uma das estrelas que está em turnê pela Europa junto com o grupo Wakerê, formado por músicos da França, Guiana e do Amapá. Ontem (21), no entanto, ela fez apresentação solo no Festival da Normandia, na França.

No palco, Deize está dividindo espaço com músicos do cenário caribenho mundialmente conhecidos, como Thierry Fanfant, no baixo, e David Fackeure, no piano. Os dois são franceses. Além deles, também fazem parte da turnê Ian Moreira (bateria), Jean-Marc (percussão), Tijo (percussão) e Finéias Neluty.

“Será uma avant premier do meu trabalho, com três músicas autorais e uma releitura do Ronery”, explicou a artista.

No total, durante a turnê que só terminará no início de agosto, Deize subirá ao palco 10 vezes.

Deize aprendeu a cantar na igreja, e só a partir dos 20 anos passou a atuar profissionalmente se aprofundando na música popular brasileira, especificamente com a bossa nova e o samba. Ela também é formada em jornalismo, mas nunca atuou na profissão.

A artista tinha sido convidada para apresentações na Guiana, em 2019, mas a gravidez do primeiro filho a impediu. No ano seguinte, o obstáculo foi a pandemia. No entanto, agora ela já tem convites para retornar à França em março no ano que vem.