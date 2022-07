Embarcação afunda com crianças e idoso no interior do Amapá

Acidente ocorreu na Comunidade Lago do Papagaio, no Distrito de São Joaquim do Pacuí, zona rural de Macapá.

Um idoso morreu e três crianças foram resgatadas com vida após uma pequena embarcação naufragar no fim da tarde de domingo (10), em um igarapé na Comunidade Lago do Papagaio, no Distrito de São Joaquim do Pacuí, zona rural de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), familiares de Manoel da Costa Coelho, 60 anos, relataram que ele estava em uma embarcação com três crianças quando ela naufragou, por volta de 18h.

Moradores da comunidade pularam na água e conseguiram resgatar as crianças. No entanto, seu Manoel submergiu junto com a embarcação. O corpo dele foi encontrado por volta de 22h do mesmo dia. Populares retiraram o corpo da água e avisaram a Polícia Militar.

Uma equipe do 13º Batalhão, de São Joaquim do Pacuí, acompanhou a Polícia Científica para realizar a remoção do corpo.

Contudo a família da vítima solicitou ao agente da Polícia Cientifica para que não removesse o corpo para Macapá, pois não teriam condições financeiras de trazê-lo de volta para a comunidade.

O agente acatou o pedido da família da vítima e orientou os parentes a comunicarem o fato no Ciosp do Pacoval.