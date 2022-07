Emboscada: após atender a telefonema, ex-detento entra em carro para a morte

Ronald Lopes Nunes, de 22 anos, havia saído recentemente do Iapen. Crime ocorreu por volta de 21h, em Santana, município distante 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem apontado como integrante de uma organização criminosa foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19), em Santana, município distante 17 km de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 21h, na Avenida Dom Pedro I, nas proximidades do Canal do Bairro Paraíso.

Ronald Lopes Nunes, de 22 anos, havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Ele tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O ex-detento morava com o pai no Bairro Pacoval, em Macapá. Por isso, a suspeita da polícia é que ele tenha caído numa emboscada.

O pai foi ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval e contou que Ronald estava em casa quando atendeu a um telefonema e, em seguida, entrou em um carro e saiu. Cerca de uma hora depois, reconheceu o corpo do filho por meio de imagens publicadas em grupos de conversas na Internet.

De acordo com apurações da Polícia Civil, Ronald foi atingido por dois disparos, um nas costas e outro no rosto. Ele tinha acabado de descer de um carro modelo Gol, de cor verde, quando foi atacado por dois homens. Após o crime, os atiradores fugiram sem serem reconhecidos. O celular da vítima foi deixado para trás e ficou ao lado do corpo.

Para a polícia, o homicídio tem característica de execução motivada por acerto de contas. O crime agora passa a ser investigado pela 1ª DP de Santana.