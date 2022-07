Empresa do Amapá, Você Telecom lidera banda larga fixa na Região Norte

Loja de Abaetetuba (PA): dados são da Anatel, e foram divulgados esta semana por um dos principais portais do setor

Por SELES NAFES

A Você Telecom é a primeira empresa do Amapá a figurar no cenário nacional como líder entre as competitivas da Região Norte. Os dados são da Anatel e foram divulgados esta semana pelo Teleco, um dos principais portais de informações do setor, com mais de 100 mil visitas únicas por mês.

Nas telecomunicações as empresas chamadas de “competitivas” são as que possuem até 5% do mercado nacional. Nas cinco regiões do Brasil foram elas que passaram a dominar seus mercados.

No Sudeste, por exemplo, a banda larga fixa é liderada pela Alloha Fibra com 52,8% do mercado de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No Sul, a Unifique domina 15,5%.

Na Região Norte, a Você Telecom aparece com 4,5% em banda larga e 4,7% em fibra, ficando atrás apenas da Oi e da Claro. Dentro do Amapá, onde a empresa nasceu, ela possui 54% do mercado de assinantes, com quase o dobro de vantagem sobre o segundo lugar.

“É resultado do investimento em tecnologia e atendimento, com maior proximidade do cliente”, avaliou o CEO da Telecom, Fábio Renato.

Mas o aumento da confiança dos consumidores na Telecom também é outro fator nessa equação. Por ter construído a própria infraestrutura de transmissão de dados, acabando com a independência do Linhão de Tucuruí, a empresa foi a única a continuar operando nos últimos apagões de internet.

Só em 2022 foram registrados pelo menos cinco “apagões” parciais da internet, afetando órgãos públicos, empresas e pequenos consumidores clientes de outras operadoras.