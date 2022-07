Encontrada a embarcação que desapareceu com tripulante após saída de Macapá

A informação foi repassada na tarde desta quinta-feira (21) pela Capitania dos Portos do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A embarcação com um tripulante que supostamente desapareceu no trajeto que liga Macapá (AP) à uma comunidade no Rio Carás (PA), no início da semana, reapareceu. A informação foi repassada na tarde desta quinta-feira (21) pela Capitania dos Portos do Amapá.

O desaparecimento do ‘Leão do Pará’ foi registrado pouco antes das 17h da tarde de segunda-feira (18), no Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes).

O relatório apontava que o senhor de prenome Ivaldo informou que o amigo, Bedaloia, saiu da capital do Amapá por volta de 10h30, e conseguiu informar que o motor do barco de 12 metros tinha ‘quebrado’. Depois disso o tripulante sumiu.

A Marinha do Brasil informou que esse trajeto é feito em cerca de 1 hora e por isso gerou estranheza. Com isso, ribeirinhos da comunidade chegaram a ir em busca do piloto e da embarcação, mas não encontraram ambos. O 1° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá também foi acionado para o resgate, mas também não teve sucesso.

Conforme a tenente Renata Cavalcante, da Capitania dos Portos, o suposto desaparecido chegou em sua casa durante a noite, ileso, e alegando problemas no motor da embarcação.

Como a área é isolada, foi difícil ter contato com ele e com o denunciante. Passado o susto, todos seguem bem.