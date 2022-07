Endossado por Furlan, Gilvam ataca Lucas e deixa chance de acordo mais distante

Nas redes sociais, o presidente do MDB disse que Lucas trabalha contra a candidatura de Rayssa e que vaza informações sobre a campanha de Jaime

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma crise por hora. Assim tem sido o ritmo da campanha do vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD) desde que Gilvam Borges (MDB) anunciou que será o vice na chapa. Depois de sentir que o acordo na convenção do MDB não será cumprido, Gilvam convocou um pronunciamento para hoje e atacou ninguém menos que o presidente do partido de Jaime, o senador Lucas Barreto (PSD).

Ontem (24), Lucas disse ao blog do jornalista Silvio Sousa que Gilvam não será o candidato a vice de Jaime, sem fazer qualquer menção à candidatura da esposa do prefeito, Rayssa Furlan (MDB) ao Senado.

Mesmo assim, Gilvam acusou o senador de trabalhar contra a candidatura de Rayssa por ser amigo e parceiro de Davi Alcolumbre (UB). De fato, Lucas e Davi são parceiros políticos e amigos, além de comandarem juntos no Senado a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ.

No entanto, Lucas abraçou com entusiasmo a campanha de Jaime, de quem também é amigo há décadas. Em 2010, Jaime foi o candidato a vice na chapa de Lucas e os dois quase ganharam a eleição para o governo contra Camilo Capiberibe (PSB).

“Lucas é eleitor de Davi e mantém estreitas relações políticas com o governo. Sua missão é abortar qualquer aliança que venha beneficiar o prefeito Furlan e a candidatura de Rayssa. Ele não é a favor de Jaime, nem coordenador, ele desagrega de forma estratégica”, disse Gilvam, que ainda acusou Lucas de levar informações da campanha de Jaime para o governo.

Procurado hoje pelo Portal SN, Lucas disse que não responderia às provocações de Gilvam.

Para aliados, o rompimento do grupo Furlan/Gilvam da campanha de Jaime já é fato. A avaliação é de que o presidente do MDB não atacaria Lucas se não tivesse o endosso do prefeito, que será um dos convidados na live anunciada por Gilvam para hoje, às 18h, para falar de uma suposta 3ª via ao governo.