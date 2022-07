Escola Bíblica de Férias encerra com caminhada dos soldados do exército de Jesus

Em Macapá, a EFB é coordenada pela Congregação Fonte de Água Viva-AD Zona Norte

Após uma semana de intensas atividades lúdicas e religiosas, a Escola Bíblica de Férias em Macapá encerrou neste sábado (9) com uma caminhada, pelas ruas do Bairro Ipê, zona norte de Macapá, que reuniu as 250 crianças e adolescentes sob o tema Soldados do Exército de Jesus.

A EBF, que iniciou no dia 3 de julho, ocorre na Congregação Fonte de Água Viva Zona Norte, que é dirigida pelos pastores Rafael Rabelo e Juciara Palmerim. A programação esteve sob a coordenação do presbítero Tio Jó e das irmãs Rosa e Creuzeli.

O objetivo foi proporcionar para o público infanto-juvenil do Bairro Ipê momentos de interação, diversão, e ensino da Palavra de Deus, com valores como moral e ética. No final de todos os dias foi oferecido um lanche diversificado.

A EBF deste ano contou com 50 voluntários entre coordenadores, professores, cooperadores e merendeiras.

História

A Escola Bíblica de Férias surgiu para atender as necessitadas das crianças no período de férias escolares.

Em julho de 1898, a irmã Elisa Hawes, preocupada com as crianças que andavam pelas ruas de sua vizinhança, em Nova Iorque (EUA), criou uma escola bíblica diária.

O primeiro local para reunião era o pátio com um jardim onde a noite era uma cervejaria, ela pagava o aluguel deste local do seu próprio bolso. No programa de atividades havia saudação à Bandeira Nacional, hinos, desenhos, memorização de versículos, ginásticas, dinâmicas, costura e culinária para meninas e marcenaria para meninos.

Atualmente, no mês de julho acontece em grande parte das igrejas evangélicas a tão esperada Escola Bíblica de Férias.