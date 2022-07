Esqueleto de baleia que encalhou no Amapá é montado para exposição

Animal foi encontrado morto no Arquipélago do Bailique em 2018. Esqueleto será montado e ficará em exposição no Museu Sacaca, em Macapá.

A ossada da baleia-jubarte que encalhou e morreu na comunidade de Ilha Vitória, no Arquipélago do Bailique – Distrito de Macapá –, em 2018, está sendo montada para exposição no Museu Sacaca, na região central de Macapá.

Um especialista em osteomontagem, biólogos e acadêmicos de Ciências Ambientais iniciaram a montagem desde a segunda-feira (18).

A estrutura tem cerca de 250 ossos, entre as vertebras e o crânio, mede 11 metros e é considerado de um animal jovem. Essa espécie pode chegar até 16 metros e pesar 45 toneladas.

A montagem deve levar cerca de 3 semanas até a abertura para exposição e visitação pública.

O Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) informou que o órgão planeja abrir um museu de história natural, com uma seção de osteologia para expor em definitivo os ossos da baleia-jubarte, juntamente com a de outras espécies de animais da Região Amazônica. Até lá, o esqueleto ficará exposto no Sacaca.