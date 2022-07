Estreia da nova iluminação da Fortaleza terá projeção de luzes 3D

Novo sistema de iluminação é uma parceria entre o Governo do Amapá e a CEA Equatorial.

Candidata ao título de Patrimônio da Humanidade, a Fortaleza de São José de Macapá, terá um novo sistema de iluminação de alta tecnologia e eficiência energética.

O aparato, que será inaugurado na próxima terça-feira (12), vai gerar uma economia de 348,21 megawatts por ano, com a substituição das lâmpadas de vapor metálico por refletores de LED, além da instalação de um sistema de automação com regulagem na intensidade do brilho. O projeto é uma parceria entre o Governo do Amapá e a CEA Equatorial.

Para o lançamento da nova estrutura, o Estado preparou uma programação com shows artísticos, apresentações culturais e show de luzes com projeção mapeada – técnica de mídia que permite a grandes estruturas, como edifícios e praças, receberem filmagens, luzes, cores e texturas – a chamada projeção 3D.

O trabalho conjunto faz parte da revitalização e requalificação do monumento, tombado e indicado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para receber a outorga do título de Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O engenheiro da CEA Equatorial, Christian Monte, explica como o novo sistema foi idealizado de acordo com as especificidades do monumento.

“No caso específico da Fortaleza, foram consultados Governo e Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] para a escolha do melhor sistema, cujas luzes terão tonalidade mais amarelada, para valorização do monumento e do sentimento de imponência que ele transmite”, complementou o engenheiro.