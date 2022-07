Ex-detento é morto com tiro na nuca

Crime ocorreu durante um encontro com uma mulher no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 31 anos foi morto com um tiro na nuca disparado por um suspeito ainda não identificado.

O crime ocorreu durante um encontro com uma mulher no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A emboscada aconteceu na noite de domingo (3), por volta de 22h, na Rua Iracema Castro Santos.

Luiz Felipe Teixeira tinha passagens pelos crimes de furto e roubo qualificado. Ele havia saído do instituto penitenciário no dia 13 do mês passado e estava no regime aberto domiciliar. A polícia suspeita que a execução tenha sido motivada por acerto de contas.

A vítima ainda agonizava em via pública quando uma equipe de radiopatrulha do 2º Batalhão chegou ao local. O detento ainda foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência do Centro.