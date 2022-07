Famílias atingidas por ventania começam a se reerguer

Cerca de 100 residências no bairro Pacoval, zona norte de Macapá, foram atingidas pelo evento climático.

Por ANDRÉ SILVA

Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá se mobilizaram para ajudar famílias que tiveram as casas atingidas por uma ventania na madrugada do último domingo (10). Cerca de 100 residências no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá, foram atingidas pelo evento climático e 30 tiveram os telhados completamente arrancados.

As Defesas Civis Municipal e Estadual estão doando telhas para que as casas possam ser cobertas novamente. Além disso, foi disponibilizada uma estrutura improvisada em uma escola na região para abrigar as famílias que ficaram desalojadas.

De acordo com o coordenador da DCM, Aldair Santos, apenas duas delas estão utilizando o abrigo. O motivo, segundo ele, é o medo que elas têm de terem seus objetos subtraídos do local.

“A própria população não quer sair da casa para não perder seus pertences. O local não oferece risco de queda, apenas as telhas foram arrancadas. Algumas famílias serão remanejadas pelo Estado para um apartamento no Miracema e podem ser deslocadas para lá”, explicou o coordenador.

Rajada de vento

Todo fim do período chuvoso no Amapá é marcado por pancadas de chuvas acompanhadas de fortes rajadas de vento, segundo o meteorologista Jeferson Vilhena, do Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá (Iepa). Eventos assim podem ocasionar transtorno à população, como o ocorrido no domingo.

“Nesse período, a gente tem muitos eventos de chuvas localizadas, rajadas de ventos localizadas. Pelos danos causados, a gente estima que o vento possa estar entre 60 e 70 quilômetros por hora”, pontuou o meteorologista.

Muitos moradores da região chegaram a dizer que um minitornado havia passado pelo local, mas Vilhena explicou que eventos como esse costumam deixar rastros.

“Pra ser um minitornado mesmo, ele deixa um rastro como se Deus colocasse o dedo dele na terra e empurrasse com tudo. Mas, como não teve o registro, fica sendo como ventania”, exemplificou Vilhena.