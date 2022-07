Ferido por tiro, vítima consegue se esconder e sobrevive

Caso aconteceu no Bairro do Muca

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi ferido depois ser atacado a tiros na madrugada deste sábado (30), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

A tentativa de homicídio contra Gengival Gomes Leite, de 44 anos, aconteceu por volta de 3h, na Passagem Eça de Queiroz.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido por um dos disparos no braço, enquanto caminhava. Genival, que é do município de Breves (PA), conseguiu correr e se esconder.

Em seguida, ligou e pediu ajuda do Samu, que foi até o local e prestou os primeiros atendimentos e até a transferência para o Hospital de Emergência de Macapá.

Aos policiais do 1º Batalhão da PM, responsável pelo atendimento da ocorrência, a vítima relatou que os disparos partiram de dentro de um carro preto.

Genival afirmou que desconhece a motivação e a autoria do atentado. Até a manhã deste sábado, ninguém havia sido preso.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.