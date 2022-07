Festa de São Tiago é reaberta ao público e completa de 245 anos

Programação inicia no dia 16 e segue até 28 de julho, com apoio do Governo do Amapá e Prefeitura de Mazagão.

Após dois anos restrita apenas aos moradores de comunidade de Mazagão Velho, por causa da pandemia, a Festa de São Tiago será reaberta ao público em geral.

A programação oficial, que tem apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Mazagão, foi divulgada nesta terça-feira (5).

A festividade completa 245 anos e é considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Estado.

Já está confirmada a realização das encenações das batalhas entre mouros e cristãos, divididas entre os dias 24 e 25 de julho. A programação inicia no dia 16 de julho, quando uma alvorada com queima de fogos acorda a cidade, anunciando a abertura da festividade.

Nos dias 13, 14 e 15 de julho também está confirmada o deslocamento de uma comitiva da festa a Macapá, com o translado das imagens de São Tiago e São Jorge, para visitas a órgãos públicos e residências, como forma de intensificar a divulgação das festividades.

No dia de São Tiago, em 25 de julho, pela manhã acontece a grande missa campal que antecede o círio pelas ruas de Mazagão Velho. No mesmo dia, pela parte da tarde, é a vez do teatro a céu aberto, no qual os moradores dão vida aos episódios das batalhas.

Para o presidente do Instituto Cultural da Festa de São Tiago (ICFST), Alexandre Queiroz, a satisfação de retornar com as festividades em sua grandiosidade se mistura à responsabilidade de proporcionar ao público um evento à altura dessa expectativa.

“Ficamos dois anos com programações restritas, agora estamos trabalhando para que o retorno da Festa de São Tiago de forma totalmente presencial seja tão grandioso quanto a força de nossa tradição, que se mantém viva há mais de dois séculos e quatro décadas”, diz o presidente.

Realizada no distrito de Mazagão Velho, no Município de Mazagão, a Festa de São Tiago mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto para recontar anualmente a aparição do guerreiro Tiago como um soldado anônimo que lutou ao lado dos cristãos na guerra contra os mouros. Expressão da cultura popular e de manifestação religiosa, todos os momentos são minunciosamente organizados e protagonizados por moradores da própria vila.

Nos dias 27 e 28 de julho é a vez das novas gerações aprenderem e participarem da tradição que um dia será responsabilidade delas perpetuarem. Nessas duas datas, as crianças têm uma festa só delas, na qual fazem as mesmas encenações que os adultos fizeram dois dias antes, vestidas a caráter e “montadas” em cavalinhos feitos de miriti e enfeitados com papel de seda colorido.

Programação

16/07 (sábado)

4h – Alvorada Festiva;

18h – Primeiro translado das imagens de São Tiago e São Jorge para a Capela;

18h30 – Ladainha;

19h – Procissão;

20h – Novena a cargo do Instituto Cultural da Festa de São Tiago (ICFST), comunidade do Carvão e Camaipi;

21h – Arraial a cargo da família Tavares;

17/07 (domingo)

18h30 – Celebração da Palavra;

20h – Arraial a cargo do Instituto Cultural da Festa de São Tiago – ICFST; cavalaria de São Tiago; atiradores da Festa de São Tiago; fogueteiros da Festa de São Tiago; caixeiros da Festa de São Tiago; coordenação das máscaras da Festa de São Tiago;

18/07 (segunda-feira)

18h30 – Santa Missa;

20h – Arraial a cargo de servidores municipais, estaduais e federais, escolas, entidades e comerciantes;

19/07 (terça-feira)

18h30 – Ladainha;

20h – Arraial;

20/07 (quarta-feira)

18h30 – Santa Missa;

20h – Arraial;

21/07 (quinta-feira)

18h30h – Ladainha;

20h – Arraial a cargo da família Oliveira;

22/07 (sexta-feira)

18h30 – Santa Missa;

20h – Arraial a cargo do Governo do Estado do Amapá;

23h30 – Baile Dançante;

23/07 (sábado)

18h30 – Ladainha;

20h – Arraial a cargo da Prefeitura Municipal de Mazagão e Câmara de Vereadores;

23h30 – Baile Dançante;

24/07 (domingo)

4h – Alvorada Festiva;

16h – Entrega dos Presentes;

18h30 – Celebração da Palavra;

21h30 – Baile de Máscaras (Barraco de São Tiago);

25/07 (segunda-feira)

7h – Saída do Arauto convidando as figuras para o Círio;

8h – Missa scampal em frente à Capela de São Tiago (grupo de Liturgia);

9h – Início do Círio;

11h – Dança do Vominê para convidados e em residências locais;

12h – Passagem do “Bobo Velho”;

15h – Saída do arauto anunciando o início da batalha, com os seguintes episódios:

– Descoberta do Atalaia;

– Morte do Atalaia

– Armadilha (Emboscada feita pelos cristãos)

– Captura e venda das crianças cristãs e partilha do dinheiro

– Troca do corpo do Atalaia pela bandeira moura

– Batalha entre mouros e cristãos, tomada do estandarte mouro e batalha final

– ‘Vominê’ (dança da vitória dos cristãos)

20h – Recírio;

20h30 – Ladainha;

26/07 (terça-feira)

8h30 – Salve rainha em louvor a Santa Ana;

10h – Baile da melhor idade;

27/07 (quarta-feira)

5h – Alvorada festiva e início da festa de São Tiago das crianças;

16h – Entrega dos presentes;

18h30 – Transladação do Santo e a Ladainha;

21h – Baile de Máscaras;

28/07 (quinta-feira)

8h – Missa com o Círio das Crianças;

11h – Visitas nas residências locais;

12h – Passagem do Bobo Velho;

16h – Batalha das Crianças;

20h – Recírio.