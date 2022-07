Filiada ao Psol, Carla Carvalho declara apoio a Jaime e pode ser banida

A médica disse que não foi mais chamada pelo partido para conversar sobre o futuro na legenda

Por SELES NAFES

A médica Carla Carvalho, que vinha construindo uma pré-candidatura ao Senado pelo Psol, decidiu declarar apoio ao vice-governador Jaime Nunes (PSD). Segundo ela, a decisão veio depois do silêncio do Psol sobre seu futuro na legenda. Aliados, no entanto, dizem que ela e o marido já vinham se relacionando com o vice-governador num caminho oposto.

Carla Carvalho disse que foi chamada pelo Psol no ano passado com a promessa de concorrer ao Senado, e recebeu garantia de que teria legenda e apoio para concorrer.

“Eu só não seria candidata se o PT quisesse a vaga ao Senado numa possível conversa”, comentou no Tribuna da Cidade, desta sexta-feira (8).

O Psol está na federação com a Rede e em conversa para possivelmente apoiar Clécio Luís (Solidariedade) após a retirada da pré-candidatura de Lucas Abraão (Rede) ao governo.

“Foi feito um acordo, um planejamento, mas não houve respeito (do Psol). Houve mudança de cenário, mas faltou clareza e o respeito. Até hoje o partido não me chamou, não houve essa conversa sobre a modificação do cenário e estratégia. Houve recados, mas isso é feio. Se eu fosse homem tinham me chamado para conversar”, comparou.

O Psol e a Rede ainda não se pronunciaram a respeito das acusações da médica, que continua filiada ao Psol, mas pode ser expulsa por infidelidade. O Portal SelesNafes.Com apurou, no entanto, que Carla Carvalho e o marido já estavam desalinhados politicamente com o caminho da federação Rede/Psol. O marido dela, por exemplo, é um dos coordenadores da campanha de Jaime.

Carla Carvalho disse que não sairá do cenário político, mas que não vai mais esperar pelo posicionamento da federação. Por isso, mesmo sendo filiada ao Psol, confirmou que vai apoiar o vice-governador. Acompanhe acima a íntegra da entrevista.