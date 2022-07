Forró Jari terá 3 dias de programação; veja

Evento ocorrerá na Praça do Terminal Rodoviário da cidade de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

A programação do Forró Jari, no município de Laranjal, a 289 km de Macapá, está confirmada para os dias 15, 16 e 17 de julho, na Praça do Terminal Rodoviário. A organização é Prefeitura Municipal.

Após dois anos sem a festa, por causa da pandemia, o prefeito Márcio Serrão (UB) trouxe o evento de volta.

“É um momento que a gente une forças para fortalecer a cultura local”, destacou o prefeito.

Confira a programação:

15 de julho

Som Mecânico 19h00min

Dj Anderson Perfect 19h10min

Grupo Tribo Jari 19h30min

Grupo Gang dos Danados 19h50min

Apresentação da Quadrilha Coração Cajariense 20h00min

Concurso garoto e garota junina diversidade 20h30min

1º quadrilha interestadual (Amapá) 22h00min

2º quadrilha interestadual (Amapá) 22h40min

3º quadrilha interestadual (Amapá) 23h20min

4º quadrilha interestadual (Amapá) 00h00min

5º quadrilha interestadual (Amapá) 00h40min

Simone Matos e Jhonny dos Teclados 01h00min

Salomão Monteiro e Banda 02h00min

Encerramento 04h00min

16 de julho

Som Mecânico 19h00min

Dj Mello mix 19h10min

Grupo de Dança Encanto Tribal 19h20min

concurso casal de noivos 20h00min

1º quadrilha interestadual 21h00min

2º quadrilha interestadual 21h40min

3º quadrilha interestadual 22h20min

4º quadrilha interestadual 23h00min

5º quadrilha interestadual 23h40min

Estevão Costa 00h20min

Thayuana Lima 02h00min

Encerramento 04h00min

17 de julho

Som Mecânico 17h30min

Dj Silvan 17h40min

Apuração dos concursos individuais e interestadual 18h00min

Apresentações Culturais 19h00min

Nathy Rabelly 20h00min

1º Quadrilha municipal 21h00min

2º Quadrilha municipal 21h40min

Banda Versáteis 22h30min

Karla Karvalho 23h30min

Encerramento 01h30min