Gari é atropelado durante coleta

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8) no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Vídeos de câmeras de monitoramento residenciais flagraram um acidente de trânsito envolvendo um gari e um motociclista.

A Zeladoria Urbana de Macapá confirmou que o caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8) no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. O órgão não revelou nome e idade da vítima.

Nas imagens é possível ver que o gari retira sacolas de lixo numa calçada e as joga próximo do acostamento – procedimento para facilitar o recolhimento pelo carro coletor.

Ele olha para o lado e sai correndo para atravessar a rua. No meio do caminho é atingido por um motociclista. Não é possível afirmar se o motociclista trafegava acima do limite de velocidade permitido.

Com o forte impacto o gari cai. Já o condutor da moto é arremessado a vários metros e se choca contra um veículo que está estacionado.

Outros garis correm em socorro do colega, enquanto o outro homem é assistido por populares até a chegada do socorro médico.

A pasta municipal informou que “o colaborador está sendo assistido pela empresa e passa bem. Sofreu escoriações leves”.

A reportagem busca sabe o quadro de saúde do motoqueiro.