Gasolina R$ 5,06: super demanda e atraso de balsa provocam desabastecimento em postos

Preço baixou estimulou aumento da procura, mas houve atraso na chegada de mais combustível

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O recuo acima do esperado no preço da gasolina parece ter estimulado ainda mais o consumo, fazendo com que o produto faltasse nas bombas de vários postos de Macapá, na manhã desta sexta-feira (22). Ontem, em alguns locais, o litro chegou a R$ 5,06, mas hoje nem todos os motoristas puderam ser atendidos.

O frentista de um dos postos lembra que dezenas de motoristas se empolgaram com o preço e aproveitaram para encher os tanques.

“Foi um sufoco aqui o dia todo. O povo enchia o tanque. Agora tem que esperar chegar”, comentou ele, que é funcionário de um posto no Buritizal, zona sul da capital.

Segundo o gerente do grupo Automoto, Floriano Machado, além da grande procura por conta do preço, a falta do produto se dá também por causa de um atraso no carregamento da Petrobrás, que vem de balsa para o Amapá. A previsão é que a nova remessa chegue até o sábado (23), no máximo.

“Porque chegou mais barato o preço [da gasolina], repassamos de imediato, mesmo estando racionado os pedidos”, justificou.

O gerente garante que, em relação à rede, o desabastecimento não irá influenciar num eventual novo aumento do produto.

“É devido à base. Eu creio que amanhã nossos postos estarão todos, ou quase todos, com gasolina”, acrescentou.

Enquanto o reabastecimento não ocorre, é preciso pesquisar para abastecer sem ser lesado.