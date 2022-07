Gianfranco diz que Jaime e Clécio são os candidatos do governo: ‘farinha do mesmo saco’

Gianfranco Gusmão participou da rodada de entrevista com os candidatos ao governo

Por SELES NAFES

O professor de geografia Gianfranco Gusmão, de 48 anos, será oficializado, no início da noite deste sábado (30), como candidato ao governo do Amapá pelo PSTU. Será durante a convenção do partido, marcada para as 18h.

É a terceira vez que Gianfranco disputará uma eleição majoritária. Ele foi candidato a governador, em 2018, e a prefeito de Macapá, em 2020. Desta vez, ele escolheu como vice uma mulher, a técnica em enfermagem Ana Paula.

Em entrevista para o quadro SNTV, na rodada do Portal SelesNafes.Com os candidatos ao governo, o candidato falou em reduzir o salário de governador se for eleitor, defendeu a redução do orçamento dos poderes, em especialmente da Assembleia Legislativa.

Falou na construção civil como carro-chefe de um plano de geração de empregos, e não poupou crítica a Clécio Luís (Solidariedade) e Jaime Nunes (PSD).

“São tudo farinha do mesmo saco, e farinha azeda”, disse ele.

Acompanhe a entrevista dele e da candidata a vice, Ana Paula. O primeiro a dar entrevista foi Clécio Luís. Na semana que vem haverá a participação de Gesiel Oliveira (PRTB). A assessoria de Jaime Nunes ainda não respondeu convite do Portal SN.