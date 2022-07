Gilvam indica o filho como 1º suplente de Rayssa

A indicação ocorreu num acordo com o prefeito Dr Furlan, que deverá ajuda Gonçalo a assumir o cargo de vereador

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente do MDB do Amapá, Gilvam Borges, pode ter sido obrigado a retirar a candidatura a vice na chapa de Jaime Nunes (PSD), mas deu um jeito de estar representado na eleição. Indicou o filho, Gonçalo Borges, como primeiro suplente de Rayssa Furlan ao Senado.

A indicação foi aceita pelo prefeito Dr Furlan, que também concordou em ajudar Gonçalo a assumir o cargo de vereador de Macapá nos próximos dias.

Mesmo sendo o candidato que mais teve recursos do fundo eleitoral do MDB em 2020, Gonçalo teve apenas 723 votos, mas o suficiente para que fosse suplente do vereador Gian do NAE.

A ideia é nomear o vereador em alguma secretaria, abrindo vaga para Gonçalo assumir o mandato na Câmara Municipal.

Ao escolher Gonçalo para ser o primeiro suplente de Rayssa, Gilvam tirou de cena a ex-deputada estadual Francisca Favacho, mãe do deputado federal Acácio (MDB).