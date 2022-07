Gilvam renuncia, mas diz que MDB indicará novo vice

Foi durante live na noite desta segunda-feira (25)

Por SELES NAFES

Numa live transmitida pelo Facebook, no início da noite desta segunda-feira (25), o presidente do MDB do Amapá, Gilvam Borges, retirou sua pré-candidatura de vice na chapa do empresário e vice-governador Jaime Nunes (PSD). No entanto, acrescentou que não abrirá mão de indicar o vice, além da candidata ao Senado, Rayssa Furlan.

Gilvam criticou o fato de ter sido rejeitado pelos aliados de Jaime, principalmente por ter sido uma indicação do prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania).

“Eu repreendo aquelas lideranças que não querem fazer a aliança certa. Eu não tolero isso. Não sabem o custo que é levar uma eleição para um segundo turno”, criticou.

“Como pode o prefeito da capital, que tem uma boa aceitação, não poder indicar o vice numa composição de chapa majoritária? Eu repreendo essas mentes que não compreendem. Essas mentes que estão para outro tipo de serviço”, acrescentou.

Gilvam leu trechos de duas cartas endereçadas ao senador Lucas Barreto, presidente do PSD, que é contra a indicação dele como vice. Mais cedo, Gilvam tinha acusado o parlamentar que trabalhar para neutralizar a candidatura de Rayssa Furlan, o que foi negado pelo senador.

“Considerando seu o posicionamento, eu acato seu veto e sua censura ao meu nome. Considero retirado em caráter irrevogável o meu nome, mas não abro mão de indicar o vice e o Senado”.

Ele ressaltou ainda que, se mesmo assim não houver acordo, será o candidato ao governo pela federação MDB, Cidadania e PSDB.

Agora, para os aliados, resta saber se ainda será possível salvar a aliança com Jaime e Lucas, depois do do estrago causado por Gilvam nos últimos dias.