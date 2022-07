GTA chega aos 16 anos com espaço consolidado na segurança

Grupo Tático Aéreo do amapá é ferramenta imprescindível em missões de resgate, buca, salvamento e combate à criminalidade.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Ferramenta indispensável na segurança pública do Estado, o Grupo Tático Aéreo (GTA) celebrou esta semana 16 anos de criação, período em que as equipes aprenderam a lidar com ocorrências emocionantes, mas nem sempre com final feliz.

Neste tempo, as equipes já atenderam cerca de 6 mil ocorrências das mais diversas especificidades. Em 2022, já foram 172 missões.

O Portal SelesNafes.Com conversou com o coordenador adjunto do grupamento, Bryan Fonseca, que falou sobre os desafios e experiências.

A atual estrutura o GTA apresenta 39 servidores entre civis e militares. Eles passam por treinamentos diários e outros mensais, que incluem salvamento aquático, combate a incêndio, rapel, autuação em área restrita, dentre outros sociais.

Histórico

O GTA foi criado através da Lei Nº 1016, de 30 de junho de 2006, alterada pela Lei Nº 1335, de 18 de maio de 2009, e Decreto Nº 0579, de 3 de março de 2006, pelo governador Waldez Góes. O helicóptero próprio se tornou ferramenta indispensável no apoio às unidades da defesa social. Antes, a aeronave que atendia às ocorrências era alugada.

O governo do Amapá conseguiu adquirir o helicóptero em 2015, ao custo de R$ 12,3 milhões, sendo R$ 5,7 milhões de recursos do governo federal e R$ 6,6 milhões de contrapartida do estado.

Conta ainda com dois aviões asas fixas fruto de produtos de apreensão por fazerem tráfico internacional de drogas. Sendo uma aeronave vinda do estado do Mato Grosso e outra do Pará. Elas foram direcionadas pela Justiça.