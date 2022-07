Há 35 dias sem energia elétrica, moradores de comunidade no interior interditam rodovia

Comunidade do Rio Preto fica no município de Mazagão, a 65 km da capital amapaense, Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Moradores da comunidade rural do Rio Preto, entre os municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, interditaram BR-156, na altura do quilômetro 186, na tarde desta quinta-feira (21), para protestarem contra a falta de energia elétrica. Eles dizem que estão a 35 dias sem o serviço básico.

Em um vídeo divulgado pela Policia Rodoviária Federal (PRF), uma moradora, que se identifica apenas como Roberta, diz durante que a falta de energia está afetando o funcionamento da Unidade Básica de Saúde da comunidade, além de uma escola.

Também afirma que, sem energia, não está sendo possível tratar a água para consumo, o que vem ocasionado doença nas crianças da comunidade.

“Temos duas crianças internadas com vômito e diarreia, porque estão tomando água do lago. Nós não temos como tirar uma água saudável para dar para nossas crianças. O motivo da gente estar fechando essa BR, é a nossa angústia dessa energia”, protestou a moradora.

Segundo ela, na última semana, moradores estiveram reunidos com representantes do Governo do Estado, Justiça Federal e CEA-Equatorial, discutindo sobre a solução para o problema.

“Um dos secretários da Equatorial estava lá e prometeu pra mim que logo na outra semana vinha esse motor pra nós. Que o motor estava comprado e vinham trazer. Aí eu venho com uma informação dessa, dou pra comunidade, todo mundo esperando… esperamos até hoje. Não dá mais pra aguentar”, reclamou.

Ela ameaçou voltar a fechar a rodovia sem prazo para liberação da via caso o problema não seja resolvido o quanto antes.

A CEA Equatorial afirmou que a responsabilidade do gerador é do Governo do Estado Amapá, bem como o fornecimento de óleo diesel para o funcionamento da máquina. Disse ainda que até novembro, concluirá a obra de ampliação da linha de transmissão de energia para a comunidade. A obra está parada desde o ano passado, de acordo com os moradores.

O Portal Selesnafes.com entrou em contato com o GEA, que ficou de se posicionar sobre o assunto, mas até esta publicação ainda não havia dado retorno.