Homem agenda para fazer tatuagem e atira no tatuador

Por RODRIGO ÍNDIO

O tatuador Jeferson Vilhena da Silva, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da última terça-feira (26) em seu local de trabalho. O caso ocorreu no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

De acordo com o 4° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, a vítima relatou que estava no estúdio, na Avenida 7 de Setembro, no Bairro Área Comercial, quando um homem conhecido como “Professor” agendou, por telefone, para fazer uma tatuagem.

Na hora marcada, o suspeito chegou no local e sacou uma arma. Assustado, o tatuador saiu correndo e o homem disparou várias vezes. Um dos tiros atingiu o braço esquerdo.

O atirador fugiu do local em uma motocicleta pilotada por um comparsa. As equipes de serviço fizeram rondas em locais suspeitos, porém, não localizaram os envolvidos.

O tatuador foi socorrido ao Hospital Estadual da cidade. A vítima não informou a motivação para o crime.