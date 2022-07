Homicida foragido há 25 anos é encontrado

Roberto Santos é acusado de matar uma pessoa durante uma discussão no município de Mazagão, no ano de 1997.

Por ANDRÉ SILVA

Um homem foragido desde 1997, acusado de matar uma pessoa no município de Mazagão, a 32 quilômetros de Macapá, foi capturado pela Policia Civil de Vitória do Jari, na região sul do Amapá.

Ele e um outro foragido – este com mandados expedidos por dois estados da federação – foram presos durante operação da PC contra o tráfico e roubo.

Roberto Santos da Silva, de 54 anos, estaria escondido em Vitória do Jari desde quando cometeu o crime. De acordo com a polícia, ele cometeu o assassinato após uma discussão com a vítima.

O Delegado Erivelton Clemente explicou que para o tipo de crime que o acusado cometeu não há prescrição de pena.

“O prazo prescricional estava suspenso porque ele não havia sido encontrado”, explicou o delegado.

Outro procurado

Durante a operação, que ocorreu entre os dias 20 e 23, um outro foragido foi capturado. Desta vez, seria um homem que cometeu crimes de furto e roubo no Estado do Maranhão e Piaui. Contra ele, há mandados de prisão expedidos pela justiça dos dois estados.

Tráfico e receptação

Ainda durante a operação um homem foi preso por tráfico e receptação. Ele havia trocado 18 porções de crack com um usuário que havia roubado a TV de uma residência. As vítimas registaram ocorrência e durante investigação, os policiais chegaram a casa do traficante, que confessou o crime.

“Diligenciamos a sua casa, onde encontramos drogas e a TV furtada, ocasião em que demos voz de prisão a ele por tráfico de drogas e receptação. Ele confessou que adquiriu a TV furtada de um usuário e lhe deu 18 porções de crack em troca da TV”, disse o delegado.