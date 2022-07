Idoso é morto em assalto dentro de casa por criminosos encapuzados

Crime ocorreu na Rua Rio Purus, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso de 74 anos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (25) dentro de sua residência por dois assaltantes que estão sendo procurados pela polícia.

O crime ocorreu por volta de 4h30, na Rua Rio Purus, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

De acordo com o soldado Saito, do 6º Batalhão da PM, testemunhas disseram que Manoel Patrício Maciel e sua esposa acordaram com barulhos dentro da casa. Eles, então, trancaram-se no quarto onde dormiam.

Mas, o cômodo foi arrombado por dois criminosos. Mesmo encapuzado, um deles foi reconhecido por seu Manoel. Neste momento os bandidos tentaram rendê-lo e, para se defender, ele entrou em luta corporal com os criminosos.

Durante a briga, os bandidos deram dois disparos. Um dos tiros atingiu o peito da vítima, que morreu antes da chegada do socorro médico.

Em seguida, os criminosos fugiram levando o celular, o cordão e a pulseira da vítima. Segundo a PM, os assaltantes entraram pelo forro e acessaram um dos quartos da casa.

Agora pela manhã, a PM ainda faz incursões na região para tentar localizar os bandidos.