Idoso pode ter morrido de fome e sede; polícia investiga

A polícia acredita que ele se perdeu e não conseguiu voltar para casa

Por OLHO DE BOTO

Um idoso que estava desaparecido havia mais de duas semanas foi encontrado morto, na tarde deste sábado (2), na zona rural de Macapá.

João Guedes Lobato, de 81 anos, estava numa área de mata que fica às margens do Ramal dos Padres, localizado nas proximidades do Bairro Coração, com acesso pela Rodovia Duca Serra. Ele morava na região com um dos filhos. O idoso estava desaparecido desde o dia 20. A suspeita é que ele tenha errado o ramal que dá acesso a casa do filho, passando a andar sem rumo.

Perdido, com sede e fome, João Guedes não resistiu, mas o delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios, não descarta a possibilidade de morte violenta, já que a vítima foi encontrada sem roupas.

O corpo foi encontrado por um morador que sentiu um odor forte no local.

“Conversamos com alguns moradores próximos e há o relato de que ele já foi visto antes andando sem roupas, é até deram roupas para ele”, comentou o delegado.

O idoso era do município de Afuá (PA), e estava em Macapá visitando familiares. Ele teria se perdido ao descer do ônibus.

“Apesar da idade ele tinha autonomia e costumava fazer esse trajeto. Ele veio de Fazendinha e tudo indica que pode ter descido na parada errada e entrou no ramal errado. Vagou por alguns dias num indicativo de que se perdeu. Com a desidratação há uma grande quantidade de animais peçonhentos. Também não podemos descartar que a morte pode ter ocorrido por um ataque de animal, mas só o laudo vai afirmar a causa da morte”, acrescentou.

A estimativa é de que a morte tenha ocorrido há seis dias. Ou seja, o idoso vagou a ermo durante pelo menos 4 ou 5 dias.

“Não descartamos o homicídio. Apesar do indicativo de que foi uma morte natural, mas precisamos confirmar com a perícia médica legista”, concluiu.