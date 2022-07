Integrantes de facção são detidos com armas de fogo, munições e drogas

Apreensões ocorreram nos bairros Monte das Oliveiras e Baixada do Ambrósio, a 17 km de Macapá.

Duas pessoas foram detidas e duas armas de fogo apreendidas, juntamente com drogas em uma ação de Polícia Civil para desarmar facções criminosas rivais que atuam no município de Santana, a 17 km de Macapá. Além das armas, 14 munições foram tiradas de circulação.

A primeira prisão ocorreu na segunda-feira (4), quando os policiais prenderam em flagrante um investigado de 34 anos em posse de uma arma de fogo do tipo revólver e seis munições calibre 38, além de drogas. A prisão ocorreu na Baixada do Ambrósio, Área Portuária do município.

Já na manhã desta terça-feira (5), durante diligências para apurar crime de homicídio, os policiais apreenderam mais uma arma de fogo do tipo revólver e oito munições calibre 38 em posse de um adolescente.

A apreensão ocorreu no Bairro Monte das Oliveiras. Os dois indivíduos são investigados por integrar organizações criminosas destinadas a prática de homicídios.