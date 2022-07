Intermunicipal de Voleibol reúne 23 equipes em Pedra Branca

XV edição do torneio também tem a participação de uma equipe de Afuá (PA)

Atletas de 23 equipes masculino e feminino de 10 municípios do Estado do Amapá estão em Pedra Branca do Amapari, a 189 km de Macapá, para disputar, até o próximo domingo (10), a XV edição do Intermunicipal de Voleibol Alaur Neri da Fonseca.

A competição conta, ainda, com a participação da Liga de Afuá, do estado do Pará. Cada equipe está composta de 15 integrantes.

Onze equipes femininas disputam o Intermunicipal de Voleibol temporada 2022, as atletas são de Porto Grande, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Mazagão, Ferreira Gomes (grupo A), Pedra Branca do Amapari, Santana, Amapá, Oiapoque, e Afuá (grupo B).

O masculino será disputado por 12 equipes de Laranjal do Jari, Cutias, Tartarugalzinho, Afuá (grupo A), Pedra Branca do Amapari, Amapá, Ferreira Gomes, Porto Grande (grupo B), Mazagão, Oiapoque, Serra do Navio e Santana (grupo C).

“O intermunicipal está sendo sediado pela primeira vez em Pedra Branca e foi uma oportunidade para as famílias de nossa cidade prestigiarem e assistirem as partidas. É o fomento e o incentivo ao esporte no município”, disse o coordenador do Departamento de Esporte e Lazer, Pablo Brito.

Nos primeiros dois dias será realizada a fase classificatória e no domingo acontecerá a final. Os finalistas irão faturar premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500 para os três primeiros colocados, respectivamente.