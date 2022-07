Irmãos PRFs que abriram ‘cursinho’ gratuito para alunos carentes comemoram desempenho

Aulas são conciliadas com as folgas do serviço policial e ocorrem de segunda a sexta-feira numa escola pública em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi motivado pelos desafios enfrentados até a sonhada estabilidade salarial – conquistada através concurso público – que o policial rodoviário federal Pietry Lorran Jesus Lima, de 25 anos, decidiu ajudar “novos sonhadores” de baixa renda no Amapá.

Filho de um professor e de uma dona de casa, que faleceu quando ele tinha 8 anos, o santanense e tecnólogo já prestou sete concursos. Ele não teve sucesso em alguns e isso lhe serviu como experiência e inspiração para seguir focado.

Assim, se aprimorou e teve aprovação na Unifap (2016). Foi 1° lugar para o concurso de técnico judiciário no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1-2017), aprovado em 2° lugar em nível médio e superior para analista legislativo na Assembleia Legislativa do Amapá, aprovado em 1⁰ lugar do Amapá e 320ª classificação nacional no concurso da PRF, aos 24 anos.

Ao lado do irmão, o também concurseiro e policial federal da turma de 2018, Petrik Kelvyn, amadureceu a ideia do Projeto Phases.

“Eu vi a necessidade que concurseiros iniciantes têm de ouvir uma pessoa mais experiente, porque no início é normal a gente se sentir perdido, não saber por onde, e nem, como começar. Então, passo dicas e conselhos que gostaria que tivessem dado a mim no início”, detalhou Pietry.

Os irmãos santanenses sempre estudaram em escolas públicas. Como a maioria dos cursinhos preparatórios estão em Macapá, tiveram que se deslocar diariamente de ônibus até a capital, numa jornada ainda mais cansativa.

“Ao atingirmos o cargo de PRF, propus a ele e à minha noiva para ajudarmos os jovens santanenses de baixa renda, oferecendo um cursinho gratuito de altíssima qualidade. Sabemos como a educação e um cargo público pode transformar a vida, então a gente se propôs a facilitar esse caminho, que não é nada fácil”, conta Pietry.

O projeto Phases funciona nos modelos presencial e o online. O presencial é o cursinho gratuito pra jovens de baixa renda de Santana. O online é o serviço gratuito de consultoria pelo Instagram, voltado a todos concurseiros iniciantes que precisam de alguma orientação, e têm dúvidas.

As aulas são conciliadas com as folgas dos policiais. E ocorrem de segunda a sexta-feira numa escola pública onde Pietry e Petrik estudaram na infância.

Desempenho no concurso da PM

O trabalho árduo e solidário já começou a dar frutos. Alunos obtiveram um excelente desempenho no concurso da Polícia Militar, realizado pelo Governo do Amapá no último domingo (17).

Da turma presencial do Phases, vários concurseiros apresentaram desempenho acima dos 40 pontos, com destaque para um aluno da Baixada do Ambrósio, periferia da área portuária Santana, que tirou 53 pontos – de 60 possíveis – e estará entre os primeiros colocados, segundo seus professores.

“O sentimento é de dever cumprido, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, demos o melhor da preparação pra concurso público sem medir esforço pra ajudar. Tínhamos simulados semanais e acompanhamento do desempenho do aluno, o que foi fundamental para atingir nossos resultados”, finalizou Pietry.

Agora os irmãos seguirão com o projeto para que quem não se saiu tão bem possa seguir focado. Além de coordenar e gerenciar aulas, o maior desafio é conseguir parcerias de outros professores para ministrarem disciplinas de forma gratuita.