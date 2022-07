Jaime tenta improvável aliança com Rede/Psol

Vaga de vice tem sido oferecida à médica filiada ao PSOL

Por SELES NAFES

Os principais articuladores da campanha do vice-governador Jaime Nunes (PSD) têm trabalhado fortemente por uma adesão da federação Rede/Psol. A vaga de vice tem sido colocada na mesa, mas é bem improvável que essa aliança ocorra.

A ex-pré-candidata ao Senado, Carla Carvalho (Psol), que já entrou para a campanha de Jaime, tem sido apontada como nome viável para a vaga de vice. No entanto, seria necessário um acordo para evitar atritos com o PTB e o Pros, que querem a também médica Liliane Albuquerque (PSD).

Apesar das negociações, lideranças que acompanham o diálogo com a federação Rede/Psol, do senador Randolfe Rodrigues (Rede), não acreditam num fechamento pró-Jaime.

Principalmente porque o palanque e o núcleo dos principais apoiadores do vice-governador é composto por nomes que costumam acatar o senador, e que são ligados ao empresário Adiomar Veronese, entre outros. Adiomar é sócio de Jaime em diversos empreendimentos como o Atacadão Maracá, TV Equinócio (Record) e Nutriama. Na semana passada, um parente dele foi condenado a indenizar o senador numa ação por ofensas no Facebook.

A definição ocorrerá perto da convenção da federação Rede/Psol, marcada para o próximo dia 26. As apostas, contudo, são grandes no sentido de uma aliança com Clécio (Solidariedade), até por conta do palanque de Lula (PT) no Amapá.