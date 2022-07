Jovem acusado de espancar bisavó até a morte é autuado por feminicídio

Adolescente de 17 anos foi apreendido logo após o crime, ocorrido em um assentamento, na região da Pedreira, zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Principal suspeito de matar a bisavó, o adolescente de 17 anos apreendido logo depois que o corpo da vítima foi descoberto, acabou autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de feminicídio.

Para a polícia, não há dúvida de que ele matou Doralice Alves Rodrigues, de 77 anos. O crime ocorreu na madrugada de sábado (9), no assentamento Padre Josino, na região da Pedreira, zona rural de Macapá.

Acusado e vítima moravam sós. Ele nega. Entretanto, o delegado Daniel Figueiredo, a quem o jovem foi apresentado na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), em Macapá, aponta o adolescente como auto da pancada na cabeça que causou a morte da idosa.

Figueiredo falou com exclusividade ao Portal SelesNafes.com. Ele explicou que o adolescente virou o principal suspeito após a perícia constatar que a casa não havia sido arrombada. Segundo o delegado, o adolescente tentou se colocar fora da cena do crime quando ele ocorreu, mas o álibi dele logo caiu.

“Ele diz que, na hora do crime, estava em um lugar acompanhado de umas pessoas. Mas essas pessoas foram ouvidas pelo delegado Glemerson Arantes, da região lá, e negaram essas informações”, explicou Figueiredo.

De acordo com o depoimento, o jovem alega que chegou em casa e encontrou o corpo da bisavó. Em seguida, chamou uma vizinha, que acordou outros vizinhos e a polícia foi chamada.

A perícia constatou que uma pancada na cabeça ocasionou a morte da vítima. No quarto, uma marca de sangue apontou que ela teve a cabeça ‘socada’ contra a parede.

As contradições em depoimento, o fato da casa não ter sido invadida e o falso álibi do jovem fizeram o delegado autuá-lo em flagrante por ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Figueiredo explicou:

“É feminicídio, pois ela é avó dele, é mulher e existe uma relação de convivência”.

O delegado remeteu o flagrante ao Ministério Público Estadual, que agora vai decidir se pede a custódia provisória de 45 dias – conforme determina o Estatuto da Criança e Adolescente – à Justiça da Infância e Adolescência.

Amor de mãe

De acordo com o delegado, o bisneto era criado por dona Doralice como um filho. Ela gostava tanto do bisneto que chegou a presenteá-lo com um carro quando ele fez aniversário de 17 anos.

“De acordo com relatos da vizinhança, ela tinha por ele um sentimento de mãe, ela o criava como um filho. Mesmo ele sendo adolescente, ela deu um carro pra ele. Ele tinha um carro com o qual andava pelo assentamento”, ressaltou Figueiredo.