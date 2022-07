Jovem que deixou esposa deficiente após agressões é preso com drogas

Flagrante ocorreu nesta quinta-feira (28), em um dos apartamentos do conjunto habitacional Macapaba 2, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 24 anos que já responde por violência doméstica e roubo foi preso pela Polícia Civil do Amapá com várias porções de maconha, crack e cocaína.

De acordo com o delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios (Decipe), quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos com apoio da 8ª DP no residencial.

“Um desses alvos era destinado a buscar o celular de uma vítima que tinha registro que estava sendo usado por esse indivíduo. Conseguimos, durante a busca, identificar a quantidade de droga que estava sendo armazenada num apartamento vizinho. A chave estava com o suspeito”, detalhou Ávila.

No celular do infrator, foram encontrados fotos, vídeos e áudios que comprovavam a ligação dele com as drogas.

O rapaz, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi conduzido para a delegacia. Ao verificar seu histórico, a polícia constatou a reincidência em crimes.

“Passagem por roubo. Tem alguns crimes por violência doméstica, onde se destaca que ele seria violento com a esposa ao ponto de agredi-la com terçado, que a vítima teria sofrido umas terçadadas e ela tem uma deficiência na fala devido às agressões que já sofreu por ele. Acredito que agora também, após a prisão dele, dê um pouco mais de sossego à família e talvez encoraje a vítima a continuar o processo contra o mesmo”, concluiu o delegado.