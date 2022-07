Justiça eleitoral proíbe Jaime de participar de ‘showmício gospel’

O vice-governador e empresário discursou para multidões em eventos organizados pelo candidato ao senador, pastor Guaracy Júnior

Por SELES NAFES

A justiça eleitoral do Amapá proibiu o vice-governador e pré-candidato ao governo, Jaime Nunes (PSD), de continuar participando e discursando durante eventos evangélicos, que na verdade eram showmícios, prática vedada pela legislação. A decisão é liminar e foi concedida pelo juiz Matias Pires Neto, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O processo ainda será julgado em definitivo.

Organizado pelo candidato ao Senado, o pastor Guaracy Júnior (PTB), o Sermão na Montanha virou um grande showmício disfarçado de evento gospel, com a presença dele, de Jaime e outros candidatos que agitam os palcos, oram, cantam e fazem discursos para multidões atraídas pelas grandes atrações da música gospel.

Foi assim no dia 9 de julho, quando, segundo os autos do processo movido pelo Solidariedade, Jaime discursou num evento de música gospel para uma multidão de 8 mil pessoas. Ao analisar a ação, o magistrado concluiu que ainda não tenha ocorrido o pedido explícito de votos, o evento pode ter caracterizado propaganda irregular antecipada.

“É certo que a presença ativa de pré-candidatos em eventos de grande apelo popular e potencial influência em grande parcela do eleitorado, como no caso de shows artísticos e de celebrações culturais e religiosas, pode impor desmedido desequilíbrio à paridade de armas, corolário do princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos”, comentou o magistrado.

A liminar proíbe o empresário e vice-governador se manifestar-se em eventos artísticos, culturais ou religiosos com a presença de cantores e bandas, ainda que não haja o pedido explícito de votos.

A decisão ocorre após a participação do empresário em eventos grandes, como no Sermão da Montanha, realizado em vários municípios, e na abertura da Marcha para Jesus.