Líder do crime organizado na zona norte é preso em operação contra o tráfico

Prisão e apreensão foram executadas na casa do traficante, no Bairro Sol Nascente, às margens da AP-070, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência no Bairro Sol Nascente, às margens da AP-070, na zona norte de Macapá, e prendeu três pessoas acusadas de integrar o crime organizado na região.

Durante as buscas foram encontradas duas armas, uma de calibre ponto 40 com 28 munições e uma arma caseira, além de 14 papelotes de cocaína e, aproximadamente, R$ 2 mil em espécie e aparelhos celulares.

Um homem, de 29 anos, e duas mulheres, de 33 e 47 anos, de idade, foram levados para a delegacia. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, o homem já era investigado há pelo menos seis meses. Ele já responde pelo mesmo tipo de crime e é um dos líderes do tráfico de drogas e coordenava roubos pela zona norte.

“Ficamos na casa a manhã inteira e parte da tarde, pois é uma casa grande e deu muito trabalho para revista-la. Mas conseguimos encontrar todo esse material. Quando chegamos, num ato de desespero, ele tentou se esconder no banheiro”, contou o delegado.

Segundo ele, a pistola foi encontrada no forro do quarto do traficante e sua esposa. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

“O calibre dessa arma é o que vem sendo usado na cidade para execuções de facções. Possivelmente, essa arma pode ter sido usada em alguma execução, vamos investigar.

Já arma caseira teria uma simbologia do crime organizado, que indica que o detentor comanda o tráfico e as outras ações criminosas na região.