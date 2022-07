Limada para o Senado, Silvia Waiãpi aceita concorrer à Câmara

Capitão Marcelo Moraes, que também concorrerá a deputado federal, tomou café com a ex-oficial do Exército

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A ex-oficial do Exército Brasileiro, a amapaense Silvia Waiãpi, não conseguiu apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao Senado pelo Amapá, mas foi acomodada na nominata de candidatos a deputado federal pela legenda. A candidatura dela veio em boa hora para ‘dono’ do partido no Amapá, o deputado federal Vinícius Gurgel, que passa a ter mais chances de salvar o mandato.

A matemática é simples: quanto mais fotos a legenda tiver, mais deputados serão eleitos. A cada 50 mil (coeficiente eleitoral de 2022), um parlamentar será eleito, e Vinicius teve a preocupação de construir uma nominata forte para ajudá-lo. A expectativa é de que pelo menos dois sejam eleitos.

A nominata de deputado federal do PL terá 9 candidatos: Vinícius Gurgel, Capitão Marcelo, Jorielson, delegado Charles, Charle Jhony (deputado estadual), Dr Aquiles, Sonize Barbosa (esposa de Kaká Barbosa), Maraína (vereadora de Macapá), e Silvia Waiãpi. Para acomodá-la na relação, Vinícius precisou transferir Núbia Quilombola para a nominata de candidatos a deputado estadual.

Silvia aceitou a nova missão, e recentemente se encontrou com o capitão Marcelo Moraes (foto) para um café. Apesar de ser amapaense, ela quase não morou no Amapá. Por conta da carreira, passou a maior parte da vida em outros estados e nos últimos anos em Brasília, onde estava ocupando cargo no governo federal.

Silvia tem uma casa no conjunto Cabralzinho, na zona oeste de Macapá, que a partir de agora passará a ser mais utilizada.