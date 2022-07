Macapá e Oiapoque registram afogamentos de jovens

O mais novo, identificado pelo Corpo de Bombeiros Militar como Diego Ruan do Espírito Santo, morreu após pular no Rio Amazonas para nadar.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dois jovens, um de 24 e outro de 29 anos, foram vítimas de afogamento durante este fim de semana no Amapá. Um deles morreu. As ocorrências distintas foram registradas em Macapá e Oiapoque, a 590 km da capital.

O mais novo, identificado pelo Corpo de Bombeiros Militar como Diego Ruan do Espírito Santo, morreu após pular no Rio Amazonas para nadar.

O cadáver foi encontrado pouco antes das 5h da manhã de domingo (18), nas proximidades da Escola Estadual Maria Ivone de Menezes, localizada na Avenida Beira Rio, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital. Nas redes sociais, amigos fizeram homenagens de despedida a Diego.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), o outro afogamento ocorreu no sábado (16), no Balneário KM-09, na cidade localizada no extremo norte do Amapá.

A informação inicial recebida pelos bombeiros era de que um cidadão francês havia sofrido afogamento e estaria preso entre as pedras do rio.

Com a chegada do socorro imediato, o resgate foi feito e a vítima, Diego Antônio Pereira Ramos, que na verdade é brasileiro, foi socorrido ao Hospital de Oiapoque. Ele sobreviveu e prossegue em observação.

A polícia não informou se os casos tem relação com o consumo de álcool.