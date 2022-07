Mais de 2,8 mil faltam às provas para bombeiro militar do Amapá

A prova objetiva, realizada neste domingo (24), foi a primeira de seis fases do concurso para o quadro de soldados combatentes da corporação.

A primeira fase do concurso público para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá teve 2.898 (10,73%) faltosos. Eles não compareceram aos locais da prova objetiva, aplicada neste domingo (24), em Macapá.

Dos 27 mil candidatos inscritos, 24.102 (89,27%) participantes realizaram a primeira fase.

O gabarito preliminar da prova será divulgado hoje, segunda-feira (25), às 17h, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.

Os atos relativos ao concurso (editais, convocações, avisos e resultados), até a sua primeira fase serão publicados no site da Sead (www.sead.ap.gov.br), no Diário Oficial do Estado do Amapá (https://diofe.portal.ap.gov.br) e no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

As demais fases do Concurso Público serão publicadas exclusivamente no site da Sead (www.sead.ap.gov.br) e Diário Oficial do Estado do Amapá.