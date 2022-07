Marcha: mulher atropelada por trio pode levar 1 ano para voltar a andar

Josimara Costa, de 36 anos, teve várias fraturas. Polícia Civil abriu inquérito e tenta apurar responsabilidades

Por SELES NAFES

É grave o estado de saúde da mulher atropelada pelo trio elétrico usado na Marcha para Jesus, na noite do último sábado (2), em Macapá. Com fraturas em vários ossos da bacia, Josimara Costa, de 36 anos, precisou passar por várias cirurgias, uma delas para reparação no órgão genital.

Médicos que atenderam a vítima no Hospital de Emergência de Macapá informaram a familiares que ela poderá demorar pelo menos um ano para voltar a andar, tamanha a gravidade das fraturas e outros ferimentos.

Ela teve os ossos dos dois lados da bacia quebrados e recebeu um fixador externo para impedir que eles se movimentem. Após a cirurgia das partes íntimas, a equipe médica também colocou uma bolsa de colostomia.

“Temos dificuldade até para trocar a fralda dela, porque as dores são muito fortes”, comentou um parente da vítima ouvido pelo Portal SN neste domingo (3).

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil do Amapá para apurar a responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por volta das 19h30min, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, na altura da Rua Jovino Dinoá, no Centro de Macapá.

Um vídeo mostra o momento em que o trio avança sobre a multidão. Algumas pessoas conseguem escapar, mas Josimara, que aparece segurando uma bandeira do Brasil, estava de costas e não teve chances de evitar o atropelamento. Horas antes, ela foi fotografada com a bandeira que carregava no momento do acidente.

Há relatos de que o caminhão teria ficado sem os freios. O motorista fugiu do local após o acidente quando o veículo foi cercado pela multidão. O coordenador do evento foi apresentado no Ciosp do Pacoval para prestar depoimento e foi liberado.

A Polícia Civil tenta identificar a empresa responsável pelo trio elétrico e quem contratou. Este ano, a Marcha para Jesus foi incluída na programação de férias da prefeitura de Macapá, o Macapá Verão, e recebeu apoio oficial. O ato foi marcado pela presença maciça de políticos.

“O evento tem tentado suavizar essa situação, mas o caso é muito grave. Vamos tomar providências para responsabilizar os organizadores do evento”, adiantou um dos familiares de Josimara.