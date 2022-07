Marcha pra Jesus volta às ruas de Macapá

Em 2021, o evento aconteceu de forma on-line. Foto: Rodrigo Índio/SN

Por ANDRÉ SILVA

Um dos maiores eventos religiosos do Brasil volta às ruas de Macapá neste sábado (2). Devido a pandemia de covid-19, em 2021 a Marcha pra Jesus aconteceu de forma on-line. Este ano o evento completa 30 anos de existência.

A Marcha para Jesus no Brasil é um evento inspirado na primeira marcha de cristãos de uma igreja de Londres que teve como idealizador o pastor inglês Roger Foster. A primeira marcha aconteceu em 10 de maio de 1987 e só mais tarde chegou ao Brasil.

De acordo com um dos coordenadores do evento, Geovani Cruz, a edição traz novidades, entre elas o fim do jejum de cinco anos sem convidados nacionais. Este ano, a atração musical convidada é o cantor Israel Salazar.

A outra novidade é que é a primeira vez que a Marcha Para Jesus será inserida na programação do Macapá Verão.

“Esperamos alcançar um público que antes não alcançávamos como o povo ‘não crente’. E a partir desse evento venham a se tornar crentes. Este é um evento religioso e não está direcionado apenas a crentes, mas a católicos e todos que professam e acreditam no cristianismo”, disse o coordenador.

A concentração para a Marcha Para Jesus acontece na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, a partir da 16h.