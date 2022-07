Mário de Oliveira e Cícero Bordalo farão júri no Amapá

Os criminalistas atuação juntos num processo de homicídio

Por SELES NAFES

Um dos criminalistas mais conhecidos do Brasil, o paulista Mário de Oliveira, estará no Amapá entre os meses de agosto e setembro para participar do júri de um caso de homicídio. A informação foi confirmada no último fim de semana pelo advogado Cícero Bordalo Júnior, com quem Mário dividirá a tribuna.

Os dois atuarão juntos na defesa do cliente que é acusado de um homicídio ocorrido no ano passado na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá. Cícero Bordalo pediu para não divulgar mais detalhes sobre o processo para não atrapalhar a estratégia de defesa.

Mário de Oliveira Filho está há mais 43 anos no direito criminal, tendo também atuado em processos que envolvem outras esferas do direito, como os crimes financeiros e o direito médico.

Assim como Cícero Bordalo Júnior, ele também é conhecido pela sustentação oral em tribunais superiores, como STJ e STF.

Entre outras funções, Mário presidiu a Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB, dirigiu a Escola de Advocacia Criminal de SP por 18 anos e é sócio do escritório Mário de Oliveira Filho & Silvestrin Filho Sociedade de Advogados.

O advogado também é o criador do Papo de Criminalista, perfil no Instagram famoso entre os operadores do direito e acadêmicos.