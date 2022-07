Mayara Braga ‘Negra da Luz’ no Luau de Fazendinha

Show está marcado para as 21h

A cantora e compositora Mayara Braga é a estrela de hoje (27) no Luau da Fazendinha, uma das programações de férias do Macapá Verão. O show marcará o lançamento do primeiro álbum da carreira dela, “Negra Luz – Ancestralidade e o Sagrado Feminino”.

Mayara tem 30 anos de carreira e produziu um álbum completamente autoral que ultrapassa fronteiras culturais com incursões no chorinho e carimbó, sem esquecer as raízes e elegância do batuque e do marabaixo.

“A plateia pode se preparar para as surpresas que virão com as performances no palco, cujos momentos foram pensados para permitir ao público a percepção do nosso olhar”, descreve a artista.

“O objetivo é que as pessoas saiam do show com a dimensão de tudo aquilo que o feminino é capaz de parir”, acrescenta.

O show começa às 21h.