MDB: Gilvam se impõe e será vice de Jaime; Raíssa Furlan concorrerá ao Senado

Anúncio foi feito durante convenção do MDB nesta quinta-feira, depois de dois dias tensos na relação do grupo que apoia Jaime

Por SELES NAFES

A convenção do MDB do Amapá, realizada no fim da manhã desta quinta-feira (21), confirmou a força do presidente da legenda, o ex-senador Gilvam Borges. Ele conseguiu vencer a queda de braço interna com o grupo de Jaime Nunes (PSD) e será o candidato a vice na chapa. O partido também terá Raíssa Furlan concorrendo ao Senado, como indicação do marido, o prefeito da capital Dr Furlan (Cidadania).

O anúncio foi feito depois de dois dias tensos na relação de Gilvam com o grupo de Furlan e Jaime. Gilvam fez ameaças públicas se não tivesse espaço como vice ou candidato ao Senado.

Mais cedo, a jornalistas fora da sede do MDB, Gilvam disse que a questão ainda estava indefinida, e que poderia ser candidato ao Senado ou a vice na chapa de Jaime Nunes.

“Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Mas não por mim”, revelou.

Já na convenção, Gilvam rasgou elogiosos a Jaime Nunes, que participou do evento junto com Dr Furlan e a esposa, Raíssa.

“Eu queria ser candidato a senador. Eu só não posso ficar fora do tiroteio. Vamos fazer uma grande guerra. Vamos fazer a operação Cabeça de Galinha, bicando o tempo todo”, disse em seu estilo.

“Eu cedi”, acrescentou, atribuindo o acordo à intervenção dos deputados Diogo Sênio (estadual) e Acácio Favacho (federal).

O MDB tem outros planos, quer eleger três deputados federais e quatro estaduais.

A convenção estadual do MDB ainda não terminou.