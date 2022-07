Mecânico é morto com tiro nas costas enquanto dirigia

Crime ocorreu em um trecho escuro da Rua Maria Cavalcante com a Avenida Porto Velho, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O mecânico Fernando de Moraes Filho, de 48 anos, foi morto com um único tiro na madrugada deste domingo (10), dentro de um carro preto, modelo Fiesta, encontrado abandonado em um trecho escuro da Avenida Maria Cavalcante com a Rua Porto Velho, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Segundo a perícia, era o mecânico quem dirigia o carro quando foi atingido nas costas por um disparo, que teria partido de fora do veículo.

Ferido, Fernando ainda teria dirigido por alguns momentos até ficar inconsciente e bater com o carro na calçada de um prédio.

Quando os militares do 2º Batalhão chegaram ao local, perceberam que ele já não apresentava sinais vitais. Mesmo assim, o Samu foi chamado e confirmou o óbito.

O delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, confirmou que o celular e as ferramentas de trabalho da vítima estavam dentro do carro, além dos documentos pessoais.

“Aparentemente, nada foi levado. Ainda estamos levantando informações referentes à vítima. Por enquanto, sabemos apenas que era mecânico. E a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas”, pontuou Ávila.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.