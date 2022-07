Médica será indicada pelo PTB como vice de Jaime

Liliane Albuquerque atuou na linha de frente da pandemia. Indicação será na convenção do dia 20, segundo presidente do partido, Kassyo Ramos

Por SELES NAFES

Nos bastidores a decisão já foi tomada, mas será na convenção do próximo dia 20 que o PTB indicará oficialmente a médica Liliane Albuquerque como pré-candidata à vice-governadora na chapa de Jaime Nunes (PSD), que terá a palavra final sobre a escolha.

Dirigentes do PTB ainda acreditam que Rayssa Furlan (MDB), a primeira-dama de Macapá, deverá concorrer ao Senado, o que naturalmente abre a vaga na chapa de Jaime.

“Estamos pedindo humildemente que o Jaime aceite o nosso pedido e contamos com a sabedoria do Gilvam Borges (aliado pelo MDB). É uma médica muito atuante, e que estava na linha de frente da pandemia de covid-19”, resumiu o presidente nacional do PTB, o amapaense Kassyo Ramos.

Havia dúvidas sobre se Leiliane havia de desincompatibilizado das funções dentro do prazo estabelecido pela legislação. Kassyo garante que sim.

A convenção do PTB ocorrerá na sede do partido, no Bairro do Pacoval, no prédio do extinto Jornal do Dia. A legenda terá como candidato ao Senado o pastor Guaracy Júnior, além de 25 candidatos a estadual e 11 a deputado federal.

Kassyo se prepara ao mesmo tempo para a convenção nacional da legenda, marcada para o próximo dia 1º de agosto, que terá a presença do presidente Bolsonaro (PL).