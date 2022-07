Médico é espancado a pauladas no interior do Amapá

Dr. Jailson de Amorim Mariano está em estado grave. Caso ocorreu na comunidade de Lontra da Pedreira, na zona rural de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

É grave o estado de saúde do médico que foi agredido a pauladas no último domingo (24), quando retornava de um terreno onde passeava com a família. O caso ocorreu na comunidade de Lontra da Pedreira, na zona rural de Macapá, que tem acesso pela Rodovia AP-070.

O portal SelesNafes.com ouviu a família da vítima. De acordo com Henrique Reis, cunhado do médico Jailson de Amorim Mariano, depois de passar o dia confraternizando e descansando no chalé familiar, eles retornavam para a área urbana da capital, por volta de 19h, quando tudo ocorreu.

“Nós estávamos voltando do nosso terreno, que fica do outro lado do rio [Pedreira]. Ao encostar no porto pra desembarcar nossas coisas, uma mulher começou a gritar e a xingar a gente, porque, segundo ela, a gente tinha encostado na rabeta do barco dela, mas isso não aconteceu”, detalhou Henrique.

Ainda segundo a testemunha, no desembarque, a situação se agravou.

“O genro dessa mulher foi para cima do meu irmão [que também é médico] e do meu cunhado [Dr. Jailson] para agredir, e com um empurrão de meu irmão para afastar, o cara caiu. Quando esse cara caiu, surgiram uns 30 homens pra cima do meu irmão e do meu cunhado. Ficamos sem reação, estávamos com nossas coisas. A filha dele, de 5 anos, estava presente, assim como uma outra criança, meu sobrinho”, relatou o cunhado.

As mulheres só conseguiram proteger as crianças. Ainda segundo Henrique, foi quando surgiu um homem de nome Ernandi Santos, com uma pernamanca nas mãos.

“Ele dizia que ia matar. Foi tudo tão rápido que já vimos o meu cunhado jogado no chão, desacordado e muito ferido. O estado dele é delicado, teve contusões graves, principalmente na cabeça. Está em estado grave na UTI do HCAL”, acrescentou.

O médico Jailson de Amorim Mariano foi socorrido pela própria família. Desde então, prossegue internado no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, no Centro de Macapá.

Segundo a família, um boletim de ocorrência foi registrado, pois além da tentativa de homicídio, um cordão de ouro foi levado. Eles pedem justiça.

O caso é acompanhado pela Polícia Civil. Jailson Mariano atua em diversas unidades de saúde de Macapá.