Mesmo desempregado, ex-açougueiro alimenta necessitados

José Maria passou muita necessidade na infância. Ele ajuda 50 famílias do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um ex-açougueiro e vigilante desempregado, morador da zona norte de Macapá, mesmo sem renda decidiu ajudar famílias carentes. O paraense José Maria Santo, de 53 anos, não é santo só no nome, mas na prática. Ele passa o dia a recolher frutas, legumes, verduras e ossada, alimentos que seriam desprezados por supermercados locais e, após uma seleção, distribui para quem não tem o que comer.

A iniciativa veio da própria experiência de vida: na infância, passou muita necessidade. Chegou até a comer comida para cachorro, tudo para não morrer de fome.

“Comi muitas vezes… [faz uma pausa e chora ao lembrar] comida pra cachorro, que a gente ia pegar em açougues. A gente salgava para poder comer [pausa de novo]. Isso foram muitas vezes lá em Belém [PA]. Eu já passei muita necessidade e muitas dificuldade na minha vida, mas hoje sou muito grato”.

Enquanto tinha o próprio açougue, passou a usar a ossada que sobrava e os alimentos que recolhia em um supermercado local. Com os materiais, faz sopa e entregar para as famílias.

“Começamos a fazer sopa e dar para as pessoas. Só que, com o passar do tempo, passamos a entender que se fosse fazer uma sopa e dar numa vasilha, provavelmente só vai comer o pai ou a mãe ou só o filho. Então, preferimos dar o material para a família fazer, e, assim, toda a família ser beneficiada”, explicou.

Atualmente, ajuda 50 famílias. Elas são divididas em dois grupos de 25 e atendidas às terças e quintas-feiras, na casa onde ele mora, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Uma dessas famílias é a da Jaci Pimentel, de 49 anos.

Ela é vigilante e está desempregada há 9 anos. Para ganhar dinheiro, cuida de crianças à noite, enquanto os pais delas saem para trabalhar ou se divertir. Tudo que ganha reparte com mais quatro famílias.

“Me sinto na obrigação de dividir”, resumiu a babá.

Outra família ajudada é da dona Maria Ivanete, de 62 anos. Ela trabalha, mas diz que o que ganha do “Zé Maria” serve pra ajudar na despesa dela e dos filhos.

“Desde quando iniciou, eu pego esses alimentos aqui com ele. O que eu pego, faço uma sopa, um purê e distribuo para meus filhos e netos. Todo mundo gosta”, contou, sorrindo, a idosa.

José Maria disse que ainda existem muitas famílias querendo receber os alimentos, mas ele conta com apenas um parceiro.