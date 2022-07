Ouça a análise de Josué 12

Bom dia! Três tribos, apesar de estarem aquém da vontade de Deus, tiveram a Sua bondade e receberam suas heranças. Sabe o motivo? As vezes Deus se manifesta, mesmo em nossas decisões erradas. Ouça a análise do capítulo 12 de Josué com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz domingo (31) com Jesus.