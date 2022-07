Missionária atropelada na Marcha piora e é intubada

Segundo familiares, Josimara apresentou infecção no pulmão. Ela continua internada no Hospital de Emergência de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O quadro clínico da missionária Josimara Oliveira Costa, de 36 anos, atropelada por um trio elétrico na Marcha pra Jesus, piorou.

No fim de semana, segundo familiares, ela sentiu muitas dores e apresentou infecção no pulmão. Por isso, precisou ser intubada e terá que passar por nova cirurgia.

O irmão de Josimara, Josiagabe Oliveira, disse que no último sábado (9) ela se queixou de dores, e muita secreção no local onde foi realizada a cirurgia ortopédica. Ela teria tido convulsão e sofrido infecção no pulmão.

No início da tarde desta segunda-feira (11), a missionária foi transferida para o centro cirúrgico do Hospital de Emergência (HE), onde permanece internada, para passar por procedimentos.

“É uma cirurgia para retirar secreção do local da cirurgia ortopédica, próximo aos pinos de fixação. Provavelmente, eles vão ser trocados. Ela apresentou um quadro infeccioso pulmonar, por isso, foi necessário fazer a incubação dela para que o pulmão receba um reforço da máquina”, explicou o irmão.

Josimara foi atropelada por trio elétrico durante a Marca pra Jesus, que aconteceu o último sábado (2), em Macapá. Ela teve várias fraturas e lesões, e foi submetida a várias cirurgias.