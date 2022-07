Missionária atropelada na Marcha piora; situação é delicada

Josimara Oliveira passou mais uma cirurgia na segunda-feira (11), mas o quadro dela piorou.

Por ANDRÉ SILVA

A situação de Josimara Oliveira Costa, de 36 anos, atropelada por um trio elétrico na Marcha pra Jesus, é crítica.

Depois de passar, ontem (11), ela por cirurgia para retirada de tecido necrosado da região do glúteo, ela piorou. Além disso, enfrenta uma infecção que não recua. O risco de morte é alto, lamenta o irmão dela, o capitão da PM, Josiagabe Oliveira.

Os médicos precisaram, também, realizar uma cirurgia no sistema excretor. Ela ainda deverá ser submetida a outra cirurgia, mas o risco de não aguentar é muito grande. Por isso, os médicos vão aguardar as próximas horas para anunciar o próximo passo.

“Muita parte necrosada, por isso, eles tiveram que retirar mesmo a parte das nádegas dela. Eles precisam fazer urgente essa cirurgia para retirar tudo que for preciso só que ela está muito instável”, explicou o irmão.

Josimara continua intubada e com a região abaixo do abdome bastante comprometida. Ela está no Hospital de Emergência (HE) de Macapá desde o dia do acidente, 2 de julho, durante o evento denominado Marcha para Jesus.

A Polícia Científica ainda não concluiu o laudo que pode apontar as causas do acidente, e se o trio elétrico usado no evento apresentou problemas técnicos.

Desde o ocorrido, muitas igrejas têm feito correntes de oração pelo reestabelecimento da saúde da irmã Josimara.